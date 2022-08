Twee Kamergebouw bestickert; 'I love roet' Nieuws • 28-11-2005 • leestijd 1 minuten • bewaren

Veertig actievoerders van Milieudefensie hebben de gevel en de ingangen van het Tweede Kamergebouw in Den Haag met grote stickers beplakt. Kreten als 'I love roet, I love asfalt, I love ademnood en I love dieseldamp' staan op de stickers. Met de actie roept Milieudefensie parlementsleden op niet akkoord te gaan met de Nota Mobiliteit, die vandaag in de Kamer wordt besproken. De Nota zet in op het investeren van tientallen miljarden euro’s aan extra asfalt, met alle schadelijke gevolgen van dien.

Campagneleider verkeer Joris Wijnhoven: ‘Minister Peijs probeert met haar ‘I love-campagne’ automobilisten tot goed verkeersgedrag te verleiden. Het zou wel helpen als ze zelf het goede voorbeeld zou geven, in het groot wel te verstaan. Terwijl problemen als klimaatverandering en luchtvervuiling zich als nooit tevoren aandienen, verspilt Peijs miljarden om met extra asfalt de problemen te verergeren.’

Milieudefensie wil dat de investeringen in overbodige wegen als de A6-A9, de tweede Coentunnel en de A4 Midden-Delfland niet doorgaan. Ze wil dat de overheid de regie terugpakt om (extra) mobiliteit te voorkomen, dat het openbaar vervoer met name binnen en tussen steden veel comfortabeler en frequenter wordt en dat er schone alternatieven worden ontwikkeld voor Nederland Distributieland. ‘Het geschuif met goederen is vervuilend en levert Nederland erg weinig op. We moeten niet ambiëren de draaischijf van Europa te zijn. Nederland moet leren haar centjes eens op een schone manier te verdienen’, aldus Wijnhoven.