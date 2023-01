Tuinvogeltelling, staartmezen en alle overige onderwerpen

Nog een week en dan is het weer vogels tellen geblazen. Het is veruit de populairste natuurtelling van Nederland. En het is vrij simpel: gewoon een halfuur lang je tuinvogels turven vanuit je luie stoel. Iedereen met een tuin of balkon kan meedoen met de Nationale Tuinvogeltelling. Stefan Vreugdenhil van Vogelbescherming Nederland vertelt wat we volgende week kunnen verwachten. En waarom het niet goed gaat met de ‘struiksoorten’, zoals de groenling.

Regenwater in de Leuvenumse Beek

Na vier droge zomers is het extra duidelijk; regenwater moet niet meer linea recta naar zee stromen, maar zo lang mogelijk in het gebied blijven. Het tegengaan van droogte in de zomer begint daarom nu al. Waterbeheerder Maarten Veldhuis laat, heel toepasselijk in de regen, verslaggever Gert Elbertsen zien hoe de neerslag van afgelopen tijd wordt vastgehouden op de Veluwe. Vroege Vogels TV was in 2019 bij de Leuvenumse beek om te zien hoe de beek gedempt werd.

2.000 soorten in de tuin

Jochem Kühnen uit Beek-Ubbergen, bij Nijmegen, heeft maar liefst 2000 soorten in zijn tuin – vorige week hadden we hem al even kort aan de telefoon. Behalve de planten die uit zichzelf daar zijn gekomen telt hij natuurlijk de vogels, zoogdieren en amfibieën, maar vooral heel veel insecten. Verslaggever Henny Radstaak is bij Jochem Kühnen in de tuin…

Jochem Kühnen in zijn tuin © Henny Radstaak

Zombiemieren

Jaren geleden ziet microbioloog Charissa de Bekker de BCC documentaire Planet Earth. Wanneer ze een fragment over zombiemieren voorbij ziet komen, is ze meteen verkocht door de griezelige schoonheid van dit fenomeen. Ze besluit onderzoek te gaan doen naar deze mieren en vertrekt naar daarvoor naar Florida. Nu is ze terug bij de Universiteit Utrecht en zit ze bij ons aan tafel.

Op zoek naar de staartmees

Staartmezen zijn kleine sociale vogels, die algemeen voorkomen in Nederland. Maar ze zijn moeilijk te vinden omdat ze weinig geluid maken. In de winter bewegen ze echter in kleine groepjes samen met soortgenoten door het bos, op zoek naar eten, waarbij ze een heel specifiek geluid maken. Samen met Joost van Bruggen van SOVON gaat verslaggever Jesper Buursink op zoek naar de staartmees.

Staartmees © Pieterbj