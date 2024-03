Tuinbezitters maken weinig gebruik van verduurzamingssubsidie

Het betegelen van tuinen was lange tijd erg populair, maar met alle regen van tegenwoordig is dit niet echt een goed idee. "Een van de oorzaken van waterschade bij hevige neerslag is dat het water in veel tuinen niet eenvoudig de grond in kan. Door te kiezen voor meer groen in de tuin, in plaats van tegels, kan het water makkelijker afgevoerd worden", zegt Centraal Beheer.