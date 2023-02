Truffels in Nederland | Weetje

In Twente werd deze kleine, zwarte truffel met grove wratten gevonden in de buurt van een beekje. Het vruchtlichaam is niet groter dan 1 cm. De truffel gaat als hij rijp is gedeeltelijk boven de grond. Hij luistert naar de naam Pachyphlodes melanoxanthus. De Nederlandse naam moet nog vastgesteld worden.

Sinds 2020 worden er steeds meer wilde truffels gevonden in Nederland, vaak bij toeval. Zo vond één van de bezoekers van onze website misschien wel een nieuwe truffelsoort in Nederland! Maar hoe bijzonder is het eigenlijk om truffels te vinden in Nederland?

Nieuwe truffelsoort ontdekt in Twente: Pachyphlodes melanoxanthus. Klein en zwart met grove wratten. Het vruchtlichaam is niet groter dan 1 cm.

Een truffel is het vruchtlichaam van de truffelschimmel. Het is een ondergrondse paddenstoel. De schimmel zit als een fijn netwerk om de haarwortels van een boom of struik heen en neemt water en mineralen voor de boom op. De schimmel ontvangt suikers van de boom. De schimmels die zo een symbiose vormen met een gastheer heten mycorrhizae.

De 'echte truffels', die worden gebruikt om te eten, behoren tot de Tuber familie. Tot nu toe zijn er wereldwijd ongeveer 200 Tuber-soorten ontdekt waarvan er 10-20 culinaire en commerciële waarde hebben. In Nederland zijn dit voornamelijk de Winter truffel (Tuber brumale) en de zomertruffel (Tuber aestivum).

Wintertruffel © moi-même

Zomertruffel © Rippitippi

Klimaatverandering

Vermoedelijk komen er al langer truffels voor in Nederland, maar er is nooit eerder naar gezocht. In tegenstelling tot Italië en Frankrijk, waar naar eetbare wilde truffels wordt gezocht met speciaal getrainde varkens en honden. Omdat truffels zeldzaam en dus heel duur zijn, worden vindplaatsen angstvallig geheim gehouden.

Klimaatverandering kan ook een rol spelen in het vaker voorkomen van truffels in Nederland. Sinds 7 jaar worden truffels ook in Nederland gekweekt en geoogst, op de truffelgaard in Renkum. Het is ook mogelijk om deze truffels te telen in Nederland, in tegenstelling tot beweringen van truffeljagers uit Zuid-Europa.

Recent worden er regelmatig nieuwe truffelsoorten ontdekt die lijken op de eetbare truffels, maar die behoren niet tot de Tuber familie. Voorbeelden hiervan zijn de zeer zeldzame Olieboltruffel (Hydnotrya michaelis) en de Geelroze vezeltruffel (Rhizopogon roseolus).

Olieboltruffel (Hydnotrya michaelis) © M. Gotink

Geelroze vezeltruffel (Rhizopogon roseolus) © Andreas Kunze

Zomertruffel

De aanwezigheid van de zomertruffel in het wild (op landgoederen, in natuurgebieden en langs de weg) op tien locaties in Nederland bewijst dat de grond en het klimaat geschikt zijn voor de zomertruffel om te groeien in Nederland. Maar wordt het in de toekomst zo warm en droog als in de meeste afgelopen zomers, dan vinden we deze truffel niet meer.

Locaties

Bijna overal in Nederland waar voldoende kalk in de bodem zit, groeien eetbare truffels. Of het nu langs de grote rivieren, de duinen of op de stuwwallen is. In de truffelgaard in Renkum wordt vooral de witte voorjaarstruffel (Tuber borchii) geteeld.

Bleke truffel (Tuber borchii) © Hans Adema

Toch is het niet de bedoeling dat we massaal op zoek gaan naar truffels. Hoewel truffels al heel oud zijn en menige ijstijd en tropische jaren hebben overleefd, kan de mens een grote bedreiging vormen voor de truffel. Wanneer we beter kijken en meer weten over truffelhabitats, kunnen we truffels beter beschermen en op een duurzame manier oogsten.