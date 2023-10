Trotse pauw, web van de wespspin en een jonge bosuil | Zelf Geschoten

Trotse pauw, het web van de wespspin en een reebok met een bijzonder gewei. Deze filmpjes en meer zie je deze week in Vroege Vogels TV over de Utrechtse Heuvelrug. En de winnende video is de jonge bosuil van Youri Jongkoen! Welk uilskuiken is het? Het zijn allemaal pluizige bolletjes! Gelukkig zie je aan de gitzwarte ogen meteen dat dit een jonge bosuil is.

Pauwen ruien één keer per jaar. Na het broedseizoen verliest het mannetje al zijn indrukwekkende veren. Zo’n halfjaar later is die hele tooi weer aangegroeid. Gefilmd door Anne Eikelboom-Scheffers.

Wespspin bouwt web

De wespspin maakt draden met haar spinklieren. Die trekt ze vervolgens uit de spintegel op haar achterlijf. Zo bouwt ze haar ronde web. Dit werd gefilmd door Pieter Klep.

Deze tijgerspin is een eicocon voor haar eitjes aan het maken. Rechtsboven is het mannetje te zien, die een stuk kleiner is. Gefilmd door Ria ter Welle. Aan het eind van de clip zie je hoe zo'n cocon eruit ziet, gefilmd door Jetty de Boer.

Zilvermeeuw eet krab

Van patat tot krabben: de zilvermeeuw eet echt álles. Om dit ongelukkige krabbetje door te kunnen slikken moet de meeuw ‘m eerst ontleden. Video van Otte Zijlstra. Ook een zeester verdwijnt in één keer in zijn maag. Hij kan zelfs complete schelpdieren opeten en ze in de maag kraken. Het gruis kotst de meeuw later dan weer uit.

Afwijkend gewei

Deze bok heeft niet twee, maar drie geweistangen. Misschien is –ie ergens tegenaan gebotst; het gewei kan vervormen als het beschadigd raakt. Gefilmd door Syb Terpstra.

In de ochtend ziet filmer Els Verheijen wat reeën in een akker bij Burgh Haamstede. Een ree zoekt vervolgens de veiligheid op in een speciaal aangelegde stuk begroeiing tussen de akkers. Deze zones zijn aangelegd voor het PARTRIDGE project. Om daar te komen springt het dier soepel over de hordes van de rogge.