Tropische bossen, riffen in de Noordzee en alle overige onderwerpen

Bij het noordpuntje van Schotland ligt een gigantisch natuurlijk rif van paardenmossels. Zo'n rif kan veel vertellen aan biologen die graag kunstmatige riffen zouden willen bouwen, bijvoorbeeld in windparken. Alleen: dit rif in Schotland is nog nooit goed onderzocht. Tot nu! Onderzoekers van het project ‘Revifes’ keerden afgelopen week terug met een schip vol monsters en camerabeelden.

Hoe stoppen we de ontbossing?

Per seconde verdwijnt wereldwijd bijna 1 voetbalveld aan bos. Per jaar gaat het om tientallen miljoenen hectare. Op de klimaattop in het Schotse Glasgow is in 2021 afgesproken dat de grootschalige ontbossing in de wereld rond 2030 gestopt moet zijn. Maar hoe gaan we dat bereiken? Deze week gaan de grootste tropische boslanden ter wereld voor het eerst met elkaar om tafel om hierover te praten. Dat doen ze op een grote VN-conferentie in Republiek Congo, de ‘Three Basins Summit on Biodiversity Ecosystems and Tropical Forests’. De leiders van deze landen willen een wereldwijde coalitie sluiten om de bossen in bijvoorbeeld de Amazone en de Mekong beter te beschermen. In Vroege Vogels een gesprek met Merijn van Leeuwen, Amazone-expert van het Wereld Natuur Fonds.

Ontbossing in de Amazone © Naturalis Biodiversity Center

Op zoek naar de wc-motmug

Het is een mug, die niet kan steken en lijkt op een wollige vlinder, met waterafstotende haren. Dit is de beschrijving van de wc-motmug. Eerder dit jaar is het dier verkozen tot 'het insect van het jaar'. Met meer dan 34% van de stemmen won de wc-motmug. Het dier is niet alleen verbazingwekkend mooi, maar ook verfrissend. De larfjes eten namelijk organisch afval waar bacteriën in zitten en helpen daarmee bij de schoonmaak. Schrijver Hanna Bervoets was tijdens de verkiezing 'ambassadeur' van de wc-motmug. Samen met haar en met insecten-expert Aglaia Bouma van Naturalis gaan we op zoek naar dit wonderlijke dier.

Wc-motmug © Mug: Peter Koomen Hannah Bervoets: Klaas Hendrik Slump

Nederland zoekt waterstof in Zuid-Afrika

Koning Willem-Alexander bezocht afgelopen week Zuid-Afrika met in zijn kielzog een grote delegatie Nederlandse bedrijven in de waterstof-industrie. Die zien in Afrika grote kansen, vooral in het zonnige en winderige gebied op de grens van Zuid-Afrika en Namibië, pal naast een natuurgebied, dat prijkt op de werelderfgoedlijst van Unesco. Maar wat is de prijs van deze ambitie in een gebied met een indrukwekkende biodiversiteit en duizenden endemische vetplanten en woestijnmossen? Een verslag van Afrika correspondent Pieter-Bas van Wiechen in het bijzondere natuurgebied het Richtersveld.

Pieter van Wijck bij een veld met korstmossen © Pieter-Bas van Wiechen

Spectaculaire najaarstrek

Neem vandaag eens de tijd om naar boven te kijken. De kans is groot dat je dan iets meemaakt van waarschijnlijk het meest spectaculaire natuurfenomeen ter wereld; de jaarlijkse vogeltrek. Verslaggever Gert Elbertsen wilde die massamigratie ook beleven en ziet ze vliegen met topvogelaar Arjan Dwarshuis.

Brandganzen © Fotograaf veroon