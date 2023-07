Trommelende struikspin, zwemmende edelherten en pad | Zelf Geschoten

Een trommelende struikspin, zwemmende edelherten en een luidruchtige sprinkhaanzanger. Deze filmpjes en meer zie je deze week in Vroege Vogels TV over de Staats-Spaanse Linies. En het winnende filmpje is de zwemmende pad van René Kolen!

Deze struikspin trommelt op het blad in een poging een vrouwtje aan te trekken! Hiervoor gebruikt hij zijn palpen, de sprieten bij zijn kop, en zijn achterlijf. Gefilmd door Dorine Post. De struikspin schijnt hierbij ook een hoge zoem te laten horen, hoewel je dat in deze video niet kunt horen. In het Engels worden ze dan ook Buzzing spiders genoemd. Zodra het mannetje echt bij het vrouwtje is wordt de dans heviger en gaan de voorpoten ook helemaal omhoog en omlaag. Dit ziet er prachtig uit, maar het is tegelijk ook een vorm van bescherming zodat hij het vrouwtje kan afweren in geval van een afwijzing en/of aanval.

Luidruchtige sprinkhaanzanger

Hoor ik een sprinkhaan? Nee, het is de sprinkhaanzanger! Dit onopvallende vogeltje verbergt zich vaak in het riet. Zijn zang is wel erg herkenbaar. Geluid aanzetten dus! Deze sprinkhaanzanger is gefilmd door Alex Boomgaard.

Zwemmende edelherten

Edelherten kunnen heel goed zwemmen. Hier steken ze een plas over in de Oostvaardersplassen. Gefilmd door Jan van den Bosch vanuit een uitkijkpunt.

Kraanvogel met jong

Het is kletsnat in het Fochteloërveen, wat de kraanvogel fijn vindt om in te broeden. Vijanden als de vos en das houden niet van natte poten en blijven ver weg! Gefilmd door Jans van der Weide van een afstand met een telelens.

Zwemmende pad

Nog zo’n goede zwemmer is natuurlijk de pad! Maar zelfs dit amfibie kan verdrinken. In het begin ademt hij door kieuwen, maar als volwassene gebruikt hij zijn longen. Het winnende filmpje van deze week is gemaakt door René Kolen. De pad lijkt wel in een zwembad te zwemmen, zo helder is het water in de video. Maar de video is gemaakt in het Gasselterveld, een voormalige zandafgraving.