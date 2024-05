Troebel water moeten we koesteren, anders komt kust in gevaar

Grandjeans vaststelling van de benodigde troebelheid voor zandplaatbehoud biedt wereldwijd een basis voor het heroverwegen van menselijke ingrepen in delta's. We moeten zorgvuldiger nadenken over kustontwikkeling, gezien de negatieve effecten van dammen en indijking op sedimenttoevoer, wat resulteert in verminderde kustbescherming en biodiversiteitsverlies. Dit fenomeen is ook in ons land zichtbaar, bijvoorbeeld door de Oosterscheldekering die zandafname veroorzaakt door verminderde sedimenttoevoer. In de Westerschelde verandert baggeren belangrijke kustgebieden, bedreigend voor hun voortbestaan.