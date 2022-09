Trilvenen en petgaten in de Oostelijke Vechtplassen

Trilveen is een type veen wat groeit bij in water in veenmoerassen waar kwelwater beschikbaar is. “Kwel is water met een beetje kalk erin en dat willen we hier hebben”, zegt Nynke. Dat trilveen ontstaat het aan de randen van water op drijftillen. Dat zijn eilandjes van waterplanten zoals krabbenscheer. Hierop beginnen andere planten te groeien, waardoor er een groter en dikker eilandje ontstaat. Daar dankt het trilveen zijn naam aan: het trilt als je eroverheen loopt. Uiteindelijk beginnen op die eilandjes ook andere trilveenplanten te groeien zoals schorpioenmos, wateraardbij en moerasvaren.