TotalEnergies gaat naar olie boren in Surinaams diepzeegebied

De Franse oliemaatschappij TotalEnergies gaat definitief naar olie boren in het diepzeegebied van Suriname. Samen met de Amerikaanse partner APA investeert het bedrijf ruim 10 miljard dollar in de ontginning van de olievelden, staat in het definitieve besluit dat ze overhandigden aan de Surinaamse president Chan Santokhi. Het is de eerste commerciële oliewinning in zee in Suriname, dat op miljardeninkomsten voor de staatskas rekent.