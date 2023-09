Torenvalk baddert in heel kleine poel | Zelf Geschoten

Op z’n tijd moet iedereen een keer in bad. Dus vogels ook! Vogels wassen zichzelf met water maar ook met stof of zand. Een goede poetsbeurt is belangrijk om veren te isoleren en daarmee droog te houden. Wanneer vogels in water badderen, spoelt het vuil van de veren en worden ze vochtig. Niet te vochtig, want dan kunnen ze niet meer weg vliegen bij gevaar. Natte veren helpen bij het uitsmeren van vet, dat uit de stuitklier komt. Met hun snavel verspreiden vogels het vet over hun veren. Daardoor zijn de veren waterafstotend en zijn ze bestand tegen een regenbuitje.