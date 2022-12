Topdrukte bij verwarmingsbedrijven door vorst

De kou veroorzaakt topdrukte bij verwarmingsbedrijven. Vooral oudere cv-ketels die niet regelmatig onderhoud hebben gehad, laten het afweten. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland , vertelt dat verwarmingsmonteurs overuren draaien om ervoor te zorgen dat niemand in de kou blijft zitten.

Op winterse dagen moet een cv-toestel op vol vermogen draaien. Als er onderdelen versleten of vervuild zijn, is dit het moment waarop het misgaat. Techniek Nederland raadt consumenten daarom aan om de cv-ketel regelmatig te laten onderhouden. Meestal heeft een cv-ketel elk jaar of elke twee jaar een onderhoudsbeurt nodig.