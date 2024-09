Toelating glyfosaat beïnvloed door omstreden Amerikaanse expert

Glyfosaat is een chemische stof die zeer effectief is om onkruid mee te bestrijden. Het is de meest gebruikte onkruidverdelger ter wereld. Het Amerikaanse bedrijf Monsanto bracht glyfosaat in de jaren ’70 op de markt onder de naam Roundup Het middel wordt ingezet om aan het begin van het zaai-seizoen de akkers helemaal onkruid-vrij te maken. Na het spuiten van glyfosaat, krijgt de akker een gele kleur. Glyfosaat is een omstreden bestrijdingsmiddel. In 2015 oordeelde de WHO dat glyfosaat ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ is. In Nederland is het verboden om glyfosaat te gebruiken voor niet commerciële doeleinden. Het is voor boeren en telers wel toegestaan om glyfosaat te gebruiken. Het middel is in 2023 opnieuw voor tien jaar goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie.