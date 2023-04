Toekomstbeeld: een tweede kustlijn voor zeespiegelstijging in 2100

Nederland moet misschien wel een tweede kustlijn aanleggen in zee om de zeespiegelstijging na 2100 te kunnen weerstaan. Landuitbreiding is een van de oplossingen voor de klimaatbestendige inrichting van het land, waarover bestuurders, waterbouwers, ingenieurs en technici dit jaar gaan nadenken. Twintig partijen werken samen in het Kennisprogramma Zeespiegelstijging en komen naar verwachting aan het eind van het jaar met resultaten, aldus een woordvoerster van Deltacommissaris Peter Glas.

Het Kennisprogramma Zeespiegelstijging is een onderdeel van het Deltaprogramma, dat Nederland moet beschermen tegen overstromingen. In 2019 zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Deltacommissaris gestart met onderzoeken naar de gevolgen van de zeespiegelstijging voor Nederland. Er zijn nu drie consortia gevormd, die elk al gemaakte plannen en ideeën verder gaan berekenen. Zij moeten met een beeld komen van wat technisch, fysisch en ruimtelijk wel of niet mogelijk is.