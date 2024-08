Toch geen vergunning voor geitenhouderij met 600 dieren in Vlissingen

De mer is alsnog nodig omdat de indieners van de zienswijzen een verband leggen tussen gezondheid en de aanwezigheid van een geitenhouderij. "In de afgelopen jaren heeft onderzoek uitgewezen dat mensen die in de buurt wonen van geitenhouderijen een grotere kans hebben op longontsteking", schrijft de gemeente. "Het is nog onduidelijk waardoor het verband tussen geitenhouderijen en een verhoogde kans op longontsteking kan worden verklaard." RIVM en GGD doen daar verder onderzoek naar.

Onder meer lokale en provinciale politici hadden eerder hun ongerustheid geuit over het plan een geitenhouderij in Ritthem toe te staan. Ze vroegen zich af of de bouw van het Justitieel Complex Vlissingen (JCV) daardoor gevaar zou lopen. Het kabinet besloot in 2020 om dit complex in Vlissingen te bouwen, nadat plannen om het Korps Mariniers in die stad te vestigen waren geschrapt. De ingebruikname van het complex, dat onder meer een extra beveiligde inrichting en een extra beveiligde rechtbank omvat, is vertraagd. Vermoedelijk is het pas halverwege 2030 gereed.