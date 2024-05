Toch geen McDrive bij Rhedense natuur

Het plan voor een fastfood restaurant met een zogeheten ‘drive through’ in Rheden, aan de rand van het Nationaal Park De Veluwezoom, is voorlopig van de baan. De gemeente heeft de aanvraag geweigerd. De drive through past volgens de gemeente niet in het bestemmingsplan en het welstandbeleid. De omwonenden zijn blij met dit resultaat. Zij hebben de afgelopen tijd actiegevoerd tegen de komst van het fastfoodrestaurant en verzamelden meer dan 14.000 handtekeningen, omdat ze overlast voor de omliggende natuur vreesden. In maart zond Vroege Vogels hier een reportage over uit.