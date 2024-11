IJsschots en makaak | Zo klonk Nederland #3

In de nieuwe aflevering van de Vroege Vogels podcast 'Zo klonk Nederland' duiken we verder in het natuurverleden van Nederland. Het is 2,6 miljoen jaar geleden. Lange tijd is ons klimaat redelijk stabiel, maar dan zakt de temperatuur plotseling. Nederland beleeft z’n eerste ijstijd. De moerasbossen sterven af en daarmee verdwijnen ook dieren als de vliegende eekhoorn, de Europese mastodont en de tapir. Maar na deze korte ijstijd warmt het weer op en verschijnen er onder andere makaken en stekelvarkens.