Timmermans: 'Brussel dringt niet aan op verplichte uitkoop boeren'

In het door stikstofminister Van der Wal ingezette beleid wordt verplichte uitkoop alleen als allerlaatste optie gezien. Daarnaast is uitkoop van boeren waarvoor overheidsgeld wordt gebruikt, mogelijk in strijd met de Europese staatssteunregels. Volgens ingewijden in Brussel is steun voor de uitkoop van boeren wel mogelijk, maar is er een verschil in de procedure als het om vrijwillige of verplichte uitkoop gaat. Verplichte uitkoop stuit mogelijk op minder zware juridische bezwaren.