Timelapse: zonsondergang in natuurgebied Dwingelderveld

In 2018 brachten we met Vroege vogels TV een bezoekje aan dit nationale park. Daar gingen we onder andere op zoek naar de enige gifslang van ons land: de adder. Ook namen we een kijkje bij de vele jeneverbessen op de heide. Die houden namelijk van droge en voedselarme grond, een bodem die in het noordoostelijk deel van het Nationale park te vinden is. Ook zagen we wilde bijen, de 'mooiste algen ter wereld', de bonte vliegenvanger en natuurlijk Drentse heideschapen. Benieuwd? Herbekijk dan de aflevering.