Timelapse: lichtende nachtwolken boven de stad

Afgelopen weekend waren er bijzondere lichtende nachtwolken te zien. Filmer Leon van den Oetelaar ging in de nacht van 28 op 29 juli op pad om het fenomeen met een timelapse vast te leggen. "Er waren weer prachtige lichtende nachtwolken te zien, in jaren waren ze niet zo helder", schrijft hij. "In het tweede deel van het filmpje heb ik ingezoomd met een telelens waardoor de golvende structuren heel mooi te zien zijn. Door de wolken heen, kun je ook de sterren zien."

Het weerfenomeen doet zich voornamelijk voor in het halfuur na zonsondergang en het halfuur voor zonsopgang, rond de periode van de astronomische zomer. Hoog in de atmosfeer is het in die periode het koudst. Ze vormen kleine ijskristallen zich op stofdeeltjes, bijvoorbeeld van meteoren of vulkanische as. De zon verlicht de wolken van onder de horizon waardoor het licht weerkaatst. Het licht komt dus niet uit de wolk zelf, maar uit de reflectie.