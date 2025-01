Timelapse: ijshaar groeit uit dode tak

Omdat het water te veel is om in de tak te blijven, wordt het door kleine openingen in het hout naar buiten geperst. Wanneer het zachtjes vriest en de luchtvochtigheid hoog is, kan het water dat uit de tak komt, meteen bevriezen. Zolang de schimmels water blijven produceren en de buitenomstandigheden goed zijn, kan ijshaar aan blijven groeien. Het mag daarvoor niet al te hard vriezen, want dan stopt de stofwisseling van de schimmel en maakt het geen water aan. En de luchtvochtigheid is nodig om te voorkomen dat het water niet kan verdampen. Het fenomeen is dus alleen te zien onder de perfecte winterse omstandigheden.