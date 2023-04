Tijgermuggen overwinterd in Rijnsburg

Voorzitter Wilfred Reinhold van de stichting denkt dat de muggen in Rijnsburg in een auto of caravan van toeristen zijn meegekomen, aangezien in die buurt geen autobandenhandel of plantjesverkoper te vinden is. Een inwoner van het dorp ontdekte kortgeleden een tijgermug in de tuin en waarschuwde de NVWA. Die ontdekte ook muggen in de aardbeienkas en heeft alle ruim 2000 planten laten verwijderen. In de kas zijn muggenvallen neergezet. Reinhold vindt dat de NVWA meer voorlichting moet geven aan toeristen over de kans dat zij tijgermuggen meenemen naar Nederland.