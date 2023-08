Tijgermug duikt op in steeds meer wijken

De tijgermug is in Nederland bezig aan een opmars. In 2020 werd de Aziatische mug nog in twee woonwijken aangetroffen, in 2021 in vier wijken. Vorig jaar waren dat er al acht en dit jaar is de mug tot nu toe al in twaalf woonwijken in Nederland gesignaleerd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is bezorgd en zet net als eerdere jaren in op grootschalige bestrijding, meldt de NOS.