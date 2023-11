Tijgermug bijna overal in Nederland, nog niet in Friesland en Groningen

De tijgermug is deze zomer in bijna heel Nederland aangetroffen, behalve in Friesland en Groningen. In Zeeland doken de muggen voor het eerst op, in Middelburg en Veere. In totaal zijn in 35 gemeenten in Nederland muggen bestreden, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) die de stichting platform Stop Invasieve Exoten maandag heeft verspreid. De uit Azië afkomstige tijgermug kan allerlei virusziektes overdragen zoals knokkelkoorts en zika.

In negen gemeenten zaten de tijgermuggen in gebruikte autobanden. Ze overleven tijdens het transport in een laagje water dat in de banden blijft staan. Bij bedrijven in twee gemeenten in Zuid-Holland zaten tijgermuggen in zogeheten lucky bambooplantjes. Eenmaal werden tijgermuggen gevonden op Schiphol en ook op een bloemenveiling in Katwijk trof de NVWA twee keer tijgermuggen aan. Veruit de meeste vondsten zijn gedaan in woonwijken verspreid over het land. In die gevallen zijn de muggen vrijwel zeker meegelift met vakantiegangers die zuidelijke streken hebben bezocht. In Italië, Spanje en Frankrijk komen veel tijgermuggen voor.