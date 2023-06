Tijdens overstromingen 2021 honderd keer meer plastic in Maas

Tijdens de overstromingen in 2021 vervoerde de Maas tot 84.000 plastic voorwerpen per uur. Dat is ruim honderd keer meer dan normaal, maakte Rijkswaterstaat dinsdag bekend. De dienst verwijst naar een publicatie van Wageningse hydrologen in Nature Water. Het merendeel van het plastic afval kwam niet in zee, maar in de uiterwaarden terecht. De Maas staat in Europa sowieso al te boek als behoorlijk met plastic vervuilde rivier. Maar tijdens de overstromingen leek de regenrivier op de notoir met plastic vervuilde rivieren in Azië, aldus Rijkswaterstaat.