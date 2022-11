Tijdelijke Natuur voor een hoge biodiversiteit

Tien jaar geleden kreeg het Havenbedrijf Amsterdam als eerste een ontheffing om een braakliggend terrein in te richten als natuur. Die ontheffing was nodig omdat het Havenbedrijf zichzelf niet 'op slot wilde zetten', wanneer er beschermde planten of dieren op hun braakliggende terrein op zouden duiken. Het afgelopen jaar deed Jonathan Janse, van adviesbureau Ecoresult in opdracht van de Stichting Tijdelijke Natuur een onderzoek wat die tijdelijke natuur nou daadwerkelijk oplevert.