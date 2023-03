Tientallen verwaarloosde katten uit smerige woning gehaald

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de politie hebben uit een eengezinswoning in de gemeente Cranendonck (Brabant) alle 23 katten weggehaald die er onder deplorabele omstandigheden leefden. Volgens de inspectie zaten de katten er in hun eigen uitwerpselen. In de woning hing een penetrante ammoniaklucht. De 23 Maine Coons hadden volgens de inspectie een vieze, vervilte vacht en ontstoken tandvlees. De dieren zijn op een geheime opvang ondergebracht waar ze op kosten van de eigenares worden verzorgd.