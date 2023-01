Tientallen konijnen gaan van Maasvlakte naar Vlieland

Staatsbosbeheer heeft de eerste groep konijnen van de Maasvlakte naar Vlieland gebracht. De dieren zijn gevangen met behulp van fretten en in kisten met hooi naar het eiland gebracht. Daar zijn ze bij vooraf uitgegraven holen losgelaten. De dieren zijn onderzocht op genetische afkomst en sociale aspecten, zodat er goede sociale groepen kunnen ontstaan, zegt Op 't Hof. Later in het jaar volgen nog twee verhuizingen. Om de nieuwe konijnen in de gaten te houden zijn op enkele plaatsen wildcamera's geplaatst.