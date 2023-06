Tien planten en dieren voor elke scholier. Welke kies jij?

De liefde voor de natuur kan niet vroeg genoeg beginnen. En daarom is Vroege Vogels zondag gestart met een campagne om zoveel mogelijk leerlingen in het basisonderwijs kennis te laten maken met dieren en planten, die bij hen in de buurt leven. Want hoe meer je weet van de natuur, hoe groter de kans dat je er om gaat geven en het ook wil beschermen.