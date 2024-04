Tien dagen lang Nationale Bijentelling

Het tellen van bijen is volgens onderzoekers belangrijk omdat ze zo meer te weten komen over hoe het gaat met verschillende populaties in het land. Bijen zijn belangrijk voor de bestuiving van eetbare gewassen en andere planten. In Nederland komen bijna 360 soorten bijen voor, waarvan ongeveer de helft als bedreigd geldt.

Meedoen met de Bijentelling

De Nationale Bijentelling is een gezamenlijk project van Naturalis, IVN Natuureducatie en LandschappenNL, in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl. Wie mee wil doen kan op de website Nationalebijentelling.nl een telformulier vinden. Daar is ook een gidsje te vinden met daarin de zestien bijensoorten die in Nederland het meest voorkomen.

Iedereen wordt opgeroepen om mee te doen, ergens de komende dagen een half uurtje bijen tellen in de tuin, op het balkon of in het parkje in de buurt. Het zoeken en tellen kan met behulp van de telkaart.