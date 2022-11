Thunberg klaagt Zweedse staat aan om gebrekkig klimaatbeleid

Stockholm is volgens een wet uit 2017 verplicht om te werken aan het terugdringen van broeikasgassen in aanloop naar 2045. Het doel van Zweden is om tegen die tijd klimaatneutraal te zijn. De rechtszaak komt nu de nieuwe regering wordt bekritiseerd om het klimaatbeleid. Er zijn plannen om het milieuministerie te schrappen en in de begroting staan maatregelen die ervoor zullen zorgen dat de uitstoot in de transportsector toeneemt.