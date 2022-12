Those Vegan Cowboys maken eerste 'echte' kaas zonder dieren

Those Vegan Cowboys is opgezet door Jaap Korteweg en Niko Koffeman, de oprichters van de aan Unilever verkochte vleesvervangerproducent De Vegetarische Slager. Hun doel was plantaardige zuivelproducten te maken die dezelfde smaak hebben als traditionele kaas, melk, yoghurt of boter.

Het zal naar verwachting nog jaren duren voordat de kazen met plantaardige caseïne in de supermarkt of speciaalzaak liggen. Omdat het productieproces nieuw is, moeten toezichthouders eerst nagaan of de kaas aan alle eisen voor voedselveiligheid voldoet. Daarnaast zijn er forse investeringen nodig om op grotere schaal kaas te maken via precisiefermentatie.