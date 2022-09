Therapie met dieren

Op de open Universiteit in Heerlen doen ze sinds 2013 onderzoek naar 'Animal Assisted Interventions'. Dus niet alleen hoe dieren ingezet worden in het onderwijs, maar ook in de thuiszorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, en hoe 'luchtigere' dieractiviteiten ons beïnvloeden. Dierenwelzijn is daarbij ook een belangrijk onderwerp. Helaas bestaan er legio misstanden, zegt Professor Marie-Jose Enders-Slegers. "Om therapie te geven met een dier, moet je veel achtergrondkennis hebben over hoe dat dier communiceert. Je zou de signalen op moeten kunnen vangen wanneer een dier er geen zin meer in heeft." Ook worden deze therapieën vaak gegeven door begeleiders die daarvoor niet opgeleid zijn. Desalniettemin neemt Enders-Slegers afscheid met enorm veel trots. Want onderzoek wijst volgens haar uit dat het wel degelijk op heel veel plekken erg goed gaat, voor mens én dier.