Thema Nationale Boomfeestdag bekend: 'Opgroeien met bomen'

Het thema ‘opgroeien met bomen’ biedt talloze mogelijkheden voor plantactiviteiten én educatie over bomen. Leerlingen van basisscholen in heel Nederland gaan onderzoeken waarom het belangrijk is om op te groeien in een omgeving met bomen, in kaart brengen of hun leefomgeving groen genoeg is om in op te groeien en ze ontdekken hoe bomen opgroeien. Natuurlijk gaan ze, waar mogelijk, zelf bomen planten om zo te zorgen dat ze met bomen kunnen opgroeien.