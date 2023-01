The Guardian: CO2-compensatie via bossen blijkt vaak waardeloos

Volgens The Guardian maakt een analyse van de universiteit van Cambridge duidelijk dat Verra stelselmatig de bedreiging waar bossen aan worden blootgesteld overdrijft. Gemiddeld zou Verra die dreiging vier keer zo groot voorstellen dan hij in werkelijkheid is. Voor een gebied dat dankzij een bossenprogramma behouden blijft, kan in dat geval een veel grotere hoeveelheid vermeden CO2-uitstoot worden opgevoerd. Slechts een handvol projecten is volgens de analyse bewezen effectief.