Testdijk wordt opgeblazen als bescherming tegen hoogwater

Defensie en waterdeskundigen blazen dinsdag in Groningen met explosieven een gat in een testdijk. Doel van de proef is uit te zoeken of het opblazen van een stuk dijk kan helpen tegen overstromingen in tijden van extreem hoogwater. Voor de test wordt een dijk langs een grote vijver op het oefenterrein van Defensie in het Groningse Marnewaard gebruikt, aldus een woordvoerder van het kenniscentrum voor regionale waterbeheerders STOWA .

De kennis over inunderen, zoals het expres onder laten lopen van land heet, is volgens STOWA in Nederland een beetje weggezakt. Het middel is tijdens de Tweede Wereldoorlog nog gebruikt in een poging de Duitse bezetters te stoppen door delen van Nederland onder water te zetten. Inunderen in vredestijd is nieuw voor Nederland. Het is in 2011 wel gedaan tijdens de watersnood in de Amerikaanse staat Missouri om de stad New Orleans te beschermen.