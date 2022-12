Onze favoriete reportages van 2022

Samen met verslaggever Jeannette Parramore blikt Henk Ruseler, oud boswachter van Nationaal Park De Hoge Veluwe, terug op 43 jaar wonen en werken in de natuur: op de omgang met herten, moeflons, zwijnen en sinds kort ook wolven, en hoe opvattingen over de jacht veranderen onder invloed van de tijd. Niet lang geleden kreeg hij te horen dat hij ongeneeslijk ziek is. Hij besloot zijn boswachtershuis in het park te verruilen voor een appartement in Apeldoorn met een weids uitzicht op de Veluwe.

Hoewel dit portret van Henk Ruseler niet in de uitzending van 1 januari 2023 te horen is, willen we de reportage nog een keer in het zonnetje zetten!

De houtsnip

Er is bijna geen vogel te vinden in Nederland die een zo mysterieus en verborgen leven leidt als de houtsnip. Slechts zelden krijg je hem levend te zien, de meeste worden door de mens dood gevonden, omdat ze zich te pletter hebben gevlogen tegen onze spiegelende glazen gebouwen. Erwin Kompanje stelde een monografie over de houtsnip samen, in de vogelreeks van uitgeverij Atlas Contact. Verslaggever Henny Radstaak is met de auteur midden in Rotterdam.

Het bokje is de kleinste van de familie snippen waar de houtsnip ook onderdeel van is, en deze soort heeft een opvallend loopje! Het bokje beweegt zijn lichaam ritmisch op en neer terwijl hij naar eten op zoek is. Wellicht hoort dit bij zijn camouflagetaktiek. Gefilmd door Sietse Bernardus. Ook de houtsnip heeft een bijzonder loopje!

Waar is de mol?

Weinig mensen hebben in hun leven ooit een mol gezien. Het harige zoogdier met zijn pootjes als roeispanen, zit het grootste deel van zijn tijd diep verscholen in de bodem, in de kilometers aan gangenstelsels die hij heeft gegraven. Naast de gewone molshopen, die iedereen kent, bestaan er ook zogenaamde reuze molshopen. Dierspooronderzoeker Annemarie van Diepenbeek ontdekte deze reuzemolshopen vlakbij haar huis. Verslaggever Pleun Aarts komt bij haar langs.

Profwielrenners vogelen tijdens het fietsen

Maar achter de schermen van al het wielrennen houden tijdrijder Jos van Emden en ploegleider Frans Maassen zich bezig met iets heel anders: het kijken naar vogels. Want als het ook maar even kan haalt Jos zijn kijkertje uit de zak van z'n wielershirt. Zelfs tijdens een zware klim in de bergen speurt hij de lucht af naar roofvogels. Vaak samen met ploegleider Frans Maassen, die vanuit de volgwagen ook voortdurend de lucht afspeurt. En na de etappe bespreken ze samen wie wat gezien heeft. Frans Maassen en Jos van Emden gaan op pad met verslaggever Merlijn Schneiders.

