Territoriale meerkoeten | Zelf Geschoten

Het broedseizoen van de meerkoet is in volle gang. Dat betekent dat de vogels op zoek gaan naar de beste broedplek. Dat geclaimde territorium moet fel verdedigd worden. Op deze video van Lisa Willemsen is te zien hoe de meerkoeten dat doen.

De broedtijd van de meerkoet is van half maart tot in juli, met een piek aan het eind van april en in mei. De meerkoet houdt van zoet water met oevervegetatie. De vogel is overal in Nederland te vinden, in parken, kanalen en sloten.