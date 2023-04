Tentoonstelling over duif met oorlogsonderscheiding in Airborne Museum

In Airborne Museum at the Bridge in Arnhem gaat vrijdag een tentoonstelling open over William of Orange, een postduif die de hoogste dapperheidsonderscheiding voor dieren in de Tweede Wereldoorlog kreeg.

William of Orange kreeg de Dickin Medaille omdat hij in september 1944 in recordtijd berichten over de Slag om Arnhem van Nederland naar het geallieerde hoofdkwartier in het Verenigd Koninkrijk wist te brengen. De postduif was in die tijd in dienst bij de Royal Army.