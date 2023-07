Temperatuur zeewater bij Spanje bereikt recordniveau

Woordvoerder van Aemet Ruben del Campo noemt de situatie nog zorgelijker omdat de zomer nog lang niet voorbij is. "Het is nog steeds mogelijk dat de zee nog meer opwarmt", voegde hij daaraan toe. Op sommige plekken is de zeetemperatuur inmiddels opgelopen tot 28 graden.

De afgelopen dagen was het behoorlijk warm in Spanje. Dinsdag piekte de temperatuur op 45,4 graden in Figueres in Catalonië, een record voor de noordoostelijke regio. Woensdag worden nog temperaturen boven de 44 graden verwacht in Alicante, Almeria en Murcia. Door de extreem hoge temperaturen wordt gevreesd voor natuurbranden.