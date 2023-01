Temperaturen van oceanen bereikten in 2022 recordhoogte

De temperaturen van de oceanen wereldwijd bereikten afgelopen jaar opnieuw recordhoogten. Een internationaal team van wetenschappers concludeert dat de energie- en watercycli op aarde ingrijpend zijn getransformeerd door broeikasgassen uitgestoten door de mens. Dit schrijft het team in het wetenschappelijk tijdschrift Advances in Atmospheric Sciences.

Onderzoeker John Abraham, hoogleraar aan een universiteit in Minnesota, legt in The Guardian uit dat de oceaantemperatuur een goede indicator is om de opwarming van de aarde te meten. Zo absorberen oceanen "meer dan 90 procent" van de warmte. Ook wordt de oceaantemperatuur veel minder beïnvloed door natuurlijke schommelingen dan de temperatuur op aarde. De analyse laat volgens de hoogleraar zien in hoeverre onze planeet uit balans is.