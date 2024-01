Tellers speuren eind januari naar mussen, mezen en andere tuinvogels

Zeker honderdduizend tellers zullen het laatste weekend van januari weer een halfuurtje in hun tuin of op hun balkon vogels tellen. Op vrijdag, zaterdag en zondag wordt dan de 21e Nationale Tuinvogeltelling gehouden. Deze oudste natuurtelling van Nederland is al jaren heel populair en behoort tot het Netwerk Immaterieel Erfgoed Nederland.