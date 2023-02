Telling van de wadvogels op Richel

Richel is een voor het publiek afgesloten zandplaat. Door de permanente duintjes is de plaat hard op weg om een officieel eilandje te worden. Het is niet alleen een toevluchtsoord voor wadvogels die het hoogwater afwachten, in de winter is het ook een kraamkamer voor grijze zeehonden. 's Zomers broeden er veel meeuwen in de duintjes.