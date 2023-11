Telers in de Betuwe vaker getroffen door zieke Parkinson

In de Betuwe wonen opvallend veel patiënten met 'trilziekte' parkinson. Fysiotherapeuten en andere deskundigen leggen de link met jarenlang pesticidengebruik in deze streek van telers en kwekers. Dat meldt De Gelderlander.

De onrust over de 'parkinson-pandemie' in de Betuwe groeit. De Gelderlander sprak de afgelopen maanden met veel fysiotherapeuten en met tientallen Betuwse boeren en tuinders met parkinson, die in het verleden vaak onbeschermd en intensief met landbouwgif werkten.