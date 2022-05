Tel de bijen in je tuin of op je balkon

Dit weekend (23/24 april 2022) is de Nationale Bijentelling. Naturalis en EIS Kenniscentrum Insecten roepen iedereen op om in de tuin of op het balkon een half uurtje bijen te tellen. En ja, hommels tellen ook mee, want dat zijn ook bijen! “Juist de grote hommelkoninginnen kun je nu in je tuin tegenkomen”, vertelt Linde Slikboer van EIS. “Ze vliegen laag over de grond naar bijvoorbeeld een oud muizenhol om een nest in te maken. Ze snuffelen dan een beetje rond of ze muis ruiken.”