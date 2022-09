Tekort aan technici obstakel voor behalen klimaatdoelen

"Er is veel behoefte aan machinemonteurs, metaalbewerkers, constructiewerkers en ingenieurs. Vooral voor de ingenieurs is er een probleem. De verwachte behoefte aan deze arbeidskrachten is nu al veel groter dan het aanbod, blijkt uit onze analyse", legt PBL-onderzoeker Anet Weterings uit. "Er is dus actie nodig om te zorgen dat het tekort aan kundig personeel geen belemmering vormt voor het behalen van het klimaatdoel van 2030".

In bepaalde regio's worden de tekorten aan technici en ambachtslieden met een vakopleiding nijpender dan elders. Dit zal de komende jaren het geval zijn in Zeeland, Limburg en Drenthe. Hier nemen de investeringen in klimaatvriendelijke projecten het hardst toe, terwijl er maar een beperkte groep mensen met deze opleidingen is. Het is voor werkgevers in die provincies moeilijk om in andere regio's personeel te werven, omdat maar weinig mensen in Nederland ver willen reizen voor hun werk.