Tegels verwijderen kan helpen tegen overlast extreme buien

De wolkbreuk boven het Friese Buitenpost heeft weer duidelijk laten zien welke grote gevolgen de klimaatverandering met zich meebrengt. "Dit extreme weer brengt forse overlast en schade met zich mee, situaties waarmee we steeds vaker te maken krijgen en waar we ons dus tegen moeten wapenen. Eén ding is in ieder geval duidelijk: het riool kan zulke hevige regenval niet aan. We moeten terug naar groen in plaats van grijs", dus Noï Boesten van IVN Natuureducatie.

Toiletpotten overstroomden gisteren en op de weg bleef het water wel zo’n dertig centimeter hoog staan. In Limburg was het vorige week ook al raak en in het Belgische Voeren was het net zo erg als in 2021. En opnieuw is er slecht weer voorspeld. We vinden het bizar, maar we hebben het zelf veroorzaakt. Overal liggen veel te veel stenen, tegels en asfalt. Het water kan nergens naartoe, alleen naar het riool dat overbelast raakt. Voor IVN Natuureducatie een reden om te blijven herhalen: stenen eruit, groen erin, want grond neemt water op.