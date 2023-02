Teer pomponwier verschijnt in Grevelingenmeer

In het Grevelingenmeer is vorige zomer massaal het zogenoemde Teer pomponwier opgedoken. Deze wiersoort was tot afgelopen zomer alleen bekend in sommige gebieden langs de Middellandse Zee en komt verder in de hele wereld niet voor. Als de wiersoort zich dit jaar nog verder uitbreidt kan het inheemse wieren verdringen, meldt stichting ANEMOON, een organisatie voor onderzoek in en bij zee, op de website Nature Today.