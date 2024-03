Technische plannen bieden mogelijke oplossing zeespiegelstijging

Het ministerie presenteerde maandag in Bussum een kenniscongres over zeespiegelstijging. Daarin werd bekeken hoe we als Nederland beter om kunnen gaan met de daarbij komende problemen in de toekomst. Dit is belangrijk, omdat de kustverdediging nog uitgaat van een maximale stijging van één meter. Maar als de uitstoot van broeikasgassen hoog blijft, kan de zeespiegel tegen 2100 al twee meter gestegen zijn en in 2200 zelfs vijf meter.

De onderzoekers geven aan dat Nederland niet nu direct één van gepresenteerde paden hoeft te bewandelen, maar wel moeten overwegen om ruimte te maken voor het water en een nieuwe infrastructuur. Ook zijn er voor de komende 100 jaar grote aanpassingen nodig voor de landbouw.

Problemen en weerbaarheid tegen zeespiegelstijging

De kosten komen neer op ongeveer 1 miljard euro per jaar over honderd jaar. Toch gaan de werkzaamheden niet makkelijk worden.

Eén van de grootste problemen is verzilting, door de hogere zee wordt meer zout water het land ingeduwd. Hierdoor komt meer zout in de grond en blijft er minder zoetwater over. Om dit te voorkomen zouden we zeekeringen moeten sluiten en 15.000 kubieke meter water per seconde weg moeten pompen, zodat het waterpeil gelijk blijft. Nadeel is dat hierdoor wel de toegang voor onderwaterleven en scheepsvaart wordt geblokkeerd.

Als we het binnenlandse waterpeil mee laten stijgen, moeten de rivierdijken verhoogd worden en komen de buitendijkse gebieden vaak onderwater te staan.

Zeeuws kustmeer voor weerbaarheid

Als andere mogelijke oplossing is een kunstmatig kustmeer voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust. Er is dan wel 2 miljoen kubieke meter zand nodig voor de dam. Het meer moet een oplossing bieden tegen verdere verzilting, maar heeft grote gevolgen voor natuur in de Noordzee en Zeeuwse delta.

Gevolgen voor omwonenden

Het is belangrijk om mee te wegen dat de Randstad niet onderwater kan komen te staan. Toch wordt toekomstige woningbouw en economische activiteit naar hoger gelegen gebieden verschoven. De Randstad blijft achter hoge dijken beschermd, maar andere delen zullen regelmatig moeten overstromen. Dit betekent wel dat boeren hun teelten en werkwijze moeten aanpassen aan de verzilting van de grond.

Onzekerheid