Team 'Wolf en Raaf'?

In Noord-Amerika, waar wolven en raven al heel lang samenleven, werken de twee ook samen bij de jacht. De raaf attendeert de wolf op zwakke dieren en de wolf 'opent' het kadaver, zodat de raaf ook mee kan eten. Gaat die samenwerking ook in Nederland voorkomen, nu de wolf weer terug is? De Ravenwerkgroep, ARK en WUR zoeken het uit!

De eerste signalen van 'Nederlandse samenwerking' zijn er al! Op webcambeelden van ARK Natuurontwikkeling is te zien hoe raven een jagende wolf volgen. Waar een wolf een hert doodt, is straks ook eten te over voor aaseters als de raaf. Maar misschien werkt dit dus ook wel andersom. Misschien volgt de wolf de raven wel, op zoek naar een verzwakte, potentiële prooi.

Hans De Vos Burchart van de Ravenwerkgroep knippert niet met zijn ogen bij dit soort sterke verhalen over raven en wolven. "We weten dat raven enorm intelligente vogels zijn. Ze hebben de verstandelijke vermogens van een kind van vier, kunnen complexe puzzels oplossen, dus waarom zouden ze niet met wolven kunnen samenwerken?"

Gezenderde raven

Ook Bart Beekers van ARK Natuurontwikkeling is heel geïnteresseerd in de uitkomsten van het veldonderzoek. Samen met de werkgroep en onderzoekers van Wageningen University & Research brengen we kleurringen aan op jonge raven, om ze in het veld te kunnen volgen. Enkele raven krijgen ook zenders. Uit de eerste resultaten weten we nu dus al dat raven zich graag in de buurt van wolven ophouden."